МТС обнулила трафик на музыку в Spotify

Компания МТС обнулила трафик на музыку в сервисе Sportify. Абоненты тарифов линейки «Х» смогут слушать музыку, в Spotify без ограничений по трафику, то есть основной пакет интернета, включенный в тариф, не будет расходоваться. Об этом говорится в сообщении оператора связи.

В августе МТС и только вышедший на рынок России шведский стриминговый сервис Spotify, предложили абонентам компании эксклюзивные условия в виде полугода бесплатной подписки Spotify Premium в рамках подписанного стратегического соглашения.

Spotify — интернет-сервис потокового аудио, позволяющий прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги, не скачивая их на устройство. На сервис приходится более 36 процентов мирового аудиостриминга.