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МТС вошла в число лучших компаний по работе с персоналом

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Фото: пресс-служба МТС

Группа МТС одержала победу сразу в трех номинациях ежегодной премии в области управления персоналом «HR-бренд 2019», которую объявил один из самых крупных порталов по поиску работы в России HeadHunter. Таким образом МТС получила наибольшее количество наград. В 2020 году для участия в премии было заявлено 147 уникальных проектов. Жюри определило победителей в 12 номинациях.

МТС победила в номинации «Федерация» и в специальной номинации «Аналитика в HR» за внедрение собственной разработки по работе с талантами, основанной на аналитике больших данных. МТС Банк, входящий в Группу МТС, стал победителем в номинации «Столица» за реализацию проекта «Employee Journey Map для Банка: UX-подход в экосистеме HR», позволившего улучшить опыт соискателей и сотрудников при взаимодействии со всеми процессами HR-функций банка.

Премия HR-бренд вручается ежегодно с 2006 года и призвана определить лучшие HR-проекты российских компаний в области управления персоналом. Победители премии определяются независимым жюри, состоящим из признанных экспертов и профессионалов отрасли.

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