Москва стала светлее

Количество подсвеченных зданий в столице России за последнее десятилетие увеличилось в четыре раза. О благоустройстве Москвы, ремонте инженерных систем и наращивании объема художественной подсветки 2 июля на Московском урбанистическом форуме рассказал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Трансляция ведется на YouTube.

Чиновник подчеркнул, что в последние несколько лет столица стала комфортнее за счет создания новых общественных пространств, ремонта набережных. С 2010 года в Москве появилось 732 парка с детскими и спортивными площадками возле жилых комплексов, которые отвечают всем требованиям безопасности.

Удобное проживание в домах столицы поддерживается и работниками ЖКХ. Инженерные коммуникации (сети электричества, отопления) обновляются на 2,4 процента ежегодно. Отдельным предметом гордости властей является то, что улицы Москвы стали светлее и красивее.

«Комфорт — это еще и наша архитектурно-художественная подсветка. Количество зданий с подсветкой выросло с 600 до 2500. Когда-то мы хотели побывать на красиво освещенных улицах главного города Франции. Сейчас Москва сама входит в пятерку самых освещенных столиц мира, наряду с Нью-Йорком, Лондоном, Токио и Парижем», — добавил заместитель мэра.

В 2018 году Москва вошла в топ-5 самых освещенных столиц. Тогда же город признали одним из самых благоустроенных в мире.

В первый день форума, 1 июля, глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский заявил о том, что за последние 30 лет столица России очистилась от парниковых газов на 25 процентов. По словам чиновника, в ближайшие годы показатель будет только расти за счет новых экологических мероприятий.