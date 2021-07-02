В Москве активизировались строители

Ажиотажный спрос на жилье в Москве привел к резкому сокращению объема предложения, и теперь застройщики вынуждены активнее выводить на рынок объекты. За первое полугодие 2021-го число новых проектов в городе в полтора раза превысило показатель за тот же период прошлого года, пишет «Коммерсантъ».

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Как сообщили изданию аналитики рынка, в первом полугодии столичные девелоперы начали продажи в 33 проектах. В массовом сегменте на рынок вывели 17 комплексов квартир и апартаментов, в бизнес-классе — 13, в премиальном — три. Застройщики и сами заметили повышение строительной активности. Если год назад столичные девелоперы работали по 380 разрешениям на строительство, то сейчас уже их более 400, заявили в компании Optima Development.

Дефицит предложения может привести к спаду продаж жилья, полагают эксперты. В начале июня в столице продавалось 64 тысячи новых квартир и апартаментов — на 26 процентов меньше, чем год назад. При этом средняя стоимость квадратного метра составила 258,3 тысячи рублей — на 25 процентов выше уровня июня 2020-го. Застройщики уверены, что увеличение объема предложения пока не приведет к коррекции цен.

Ранее в мэрии объяснили рост цен на квартиры в Москве. Глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова заявила, что удорожание жилья — это закон рынка. На повышение цен влияют и новая схема финансирования проектов, и удорожание стройматериалов, указала она.

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