В Москве появится мост-бумеранг

Власти столицы задумали построить в городе мост через старое русло Москвы-реки. Объект сделают в форме, напоминающей бумеранг. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

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Пешеходный мост появится в Нагатинском затоне и соединит жилые районы улиц Речников и Судостроительной со строящейся станцией метро «Нагатинский Затон». Таким образом жители смогут гулять от одной набережной к другой.

В длину объект достигнет около 430 метров, включая надводную часть в 220 метров. На мосту оборудуют велосипедную дорожку, огороженную от пешеходной зоны, а также лифты и пандусы для маломобильных горожан. Проект реализуют за счет бюджета города.

В мае 2020 года Москомархитектура сообщила о планах построить новый мост над заливом Москвы-реки и соединить им обе части района Кунцево. Объект высотой в 28,5 метра планировали оборудовать подсветкой, велосипедными дорожками и нанести размету для движения автомобилей.