Москва стала чище

Объем выбросов в столице России за последние три десятилетия сократился на четверть. Об этом на Московском урбанистическом форуме заявил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, передает агентство «Москва».

Чиновник пояснил, что с 1990 года московским властям путем различных экологических мероприятий удалось сделать город чище за счет снижения количества парниковых газов на 25 процентов. «В Москве охраняется множество экосистем. У нас есть заделы, чтобы дальше двигаться в этом направлении», — подчеркнул Кульбачевский.

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В 2020 году под охрану в столице взяли две тысячи новых участков лугов, лесов, болотистых и других водных территорий, увеличив общую площадь мест, находящихся под пристальным вниманием экологов, до 19 гектаров. По словам руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды, в 2021 году контроль за сохранением экосистем обеспечат еще на восьми территориях в пределах Москвы.

Президент Владимир Путин во время прямой линии 30 июня заявил, что в России изменения климата происходят стремительнее, чем в остальном мире. Большая часть России находится в северных широтах, и таяние земли при глобальном потеплении обернется для страны серьезными экономическими последствиями. На Петербургском международном экономическом форуме глава государства поставил перед правительством задачу в ближайшие 30 лет перегнать Европу по снижению объема парниковых газов.