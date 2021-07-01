Назван район Москвы с самыми дешевыми квартирами

В пределах старой Москвы (без учета предложений в Троицком и Новомосковском округах) самое дешевое вторичное жилье летом 2021-го продается в Зеленограде, а также в районах Жулебино, Кожухово, Косино-Ухтомский и Некрасовка, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного на сайте аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).

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По итогам июня средняя стоимость квадратного метра «вторички» в Зеленограде, расположенном далеко за МКАД, составила 154 тысячи рублей, подсчитали эксперты. В Жулебино, Кожухово, Косино-Ухтомском районах и в Некрасовке «квадрат» готовых квартир в среднем стоит 165 тысяч рублей. В Бирюлево Восточном и Бирюлево Западном он обойдется в 171 тысячу. В Южном Бутово средний ценник — 176 тысяч рублей за квадратный метр.

Локацией с наиболее высокой средней стоимостью «квадрата» названа Остоженка — там этот показатель летом 2021-го достиг 446 тысяч рублей. На втором месте Арбат (406 тысяч), на третьем — самый центр Москвы (Китай-город, Кузнецкий Мост, Лубянка, Охотный Ряд, Площадь Революции, Театральная), где квадратный метр оценивается в 402 тысячи рублей.

Ранее аналитики ИРН предупредили москвичей о стагнации рынка жилья. Она становится все более вероятной, так как ипотека дорожает, а банки поднимают процентные ставки по вкладам, пояснили эксперты.

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