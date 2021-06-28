Определена доля приезжих среди покупателей квартир в Москве

Типичный покупатель квартиры в московской новостройке — молодая семейная пара с ребенком, которую интересует «двушка» площадью 40-60 квадратных метров. Лишь половина покупателей имеют московскую прописку, остальные — приезжие, определили эксперты агентства недвижимости Est-a-Tet, подготовленное ими исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

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По данным риелторов, в 2020-м и 2021-м лишь 51 процент покупателей новых квартир в Москве имели столичную регистрацию. Треть всех покупателей — из регионов, из Московской области — около 20 процентов. И только 1 процент сделок пришелся на выходцев из стран СНГ.

Средневзвешенная площадь проданных квартир в московских новостройках за последние два года составила 53,3 квадратного метра, подсчитали эксперты, а самая распространенная площадь для покупки — от 40 до 60 «квадратов» (с такими объектами заключено 29 процентов от общего числа сделок). Также заметный интерес покупатели проявляли к компактным объектам (до 30 квадратных метров) — из доля в структуре продаж составила 18 процентов.

«По гендеру мы наблюдаем практически паритетное соотношение: 52 процента покупателей — мужчины, 48 процентов — женщины. Средний возраст покупателя московской новостройки — от 31 до 45 лет, 54 процента приобретателей в этом диапазоне. Меньше всего покупают московские новостройки те, кому от 19 до 25 лет, их только 4 процента в общей структуре. Это позволяет сделать вывод, что самый популярный типаж покупателя — молодая семейная пара с ребенком», — заключают специалисты.

Ранее стало известно, что наибольшей популярностью у покупателей жилья в Москве пользуются районы, имеющие худшую репутацию: Капотня, Бирюлево и Гольяново. Новоселы раскупают недвижимость в этих локациях из-за ее низкой стоимости.

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