Умер двукратный обладатель «Золотого мяча» Киган

Двукратный обладатель «Золотого мяча» и бывший игрок сборной Англии Кевин Киган умер в 75 лет. Об этом сообщает телеканал Sky со ссылкой на заявление семьи.
Экс-футболист боролся с раком. Семья спортсмена поблагодарила медиков за оказанную поддержку.
Киган выступал за «Ливерпуль», «Ньюкасл», «Саутгемптон», немецкий «Гамбург» и австралийский «Блэктаун Сити». В составе «Ливерпуля» он стал трехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Суперкубка страны и Кубка УЕФА, а также побеждал в Кубке Англии и Кубке европейских чемпионов. С «Гамбургом» Киган выиграл чемпионат и Кубок Германии.
В 1978 и 1979 годах дважды получал «Золотой мяч» — по сей день он единственный англичанин с таким достижением. В 2002 году Киган был введен в Зал славы английского футбола.
После завершения игровой карьеры он работал тренером. Киган возглавлял «Ньюкасл», «Фулхэм», «Манчестер Сити» и национальную сборную Англии.