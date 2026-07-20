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18:23, 20 июля 2026Спорт

Умер двукратный обладатель «Золотого мяча» Киган

Двукратный обладатель «Золотого мяча» Кевин Киган умер в 75 лет
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: imago sportfotodienst / Globallookpress.com

Двукратный обладатель «Золотого мяча» и бывший игрок сборной Англии Кевин Киган умер в 75 лет. Об этом сообщает телеканал Sky со ссылкой на заявление семьи.

Экс-футболист боролся с раком. Семья спортсмена поблагодарила медиков за оказанную поддержку.

Киган выступал за «Ливерпуль», «Ньюкасл», «Саутгемптон», немецкий «Гамбург» и австралийский «Блэктаун Сити». В составе «Ливерпуля» он стал трехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Суперкубка страны и Кубка УЕФА, а также побеждал в Кубке Англии и Кубке европейских чемпионов. С «Гамбургом» Киган выиграл чемпионат и Кубок Германии.

В 1978 и 1979 годах дважды получал «Золотой мяч» — по сей день он единственный англичанин с таким достижением. В 2002 году Киган был введен в Зал славы английского футбола.

После завершения игровой карьеры он работал тренером. Киган возглавлял «Ньюкасл», «Фулхэм», «Манчестер Сити» и национальную сборную Англии.

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