Британские министры начали уходить в отставку

The Guardian: Вице-премьер Британии Лэмми объявил о своем уходе в отставку

Заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Лэмми уходит в отставку вслед за Киром Стармером. Об этом сообщает The Guardian .

«Я бы с гордостью продолжил работу в кабинете министров. Но новый премьер-министр вправе сформировать свою собственную команду, и я желаю Энди Бернему и новому кабинету министров успехов», — отметил политик.

Также канцлер казначейства Рэйчел Ривз покидает свой пост, добавив, что поддерживает нового лидера Лейбористской партии. Также об уходе сообщили министр по делам бизнеса Питер Кайл и министр жилищного строительства Стив Рид.

Ранее Стармер заявил о завершении своей работы на посту британского премьер-министра. Его преемником стал Энди Бернем, пообещавший, что правительство проведет крупнейшие преобразования в Великобритании за последние четыре десятилетия.