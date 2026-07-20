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18:28, 20 июля 2026Мир

Британские министры начали уходить в отставку

The Guardian: Вице-премьер Британии Лэмми объявил о своем уходе в отставку
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Geoff Pugh / Pool / Getty Images

Заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Лэмми уходит в отставку вслед за Киром Стармером. Об этом сообщает The Guardian .

«Я бы с гордостью продолжил работу в кабинете министров. Но новый премьер-министр вправе сформировать свою собственную команду, и я желаю Энди Бернему и новому кабинету министров успехов», — отметил политик.

Также канцлер казначейства Рэйчел Ривз покидает свой пост, добавив, что поддерживает нового лидера Лейбористской партии. Также об уходе сообщили министр по делам бизнеса Питер Кайл и министр жилищного строительства Стив Рид.

Ранее Стармер заявил о завершении своей работы на посту британского премьер-министра. Его преемником стал Энди Бернем, пообещавший, что правительство проведет крупнейшие преобразования в Великобритании за последние четыре десятилетия.

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