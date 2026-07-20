Сенатор Волошин: Евросоюз подошел к естественному пределу санкционной политики

История с очередным пакетом европейских санкций против России показывает ту же закономерность, что и отказы стран Европейского союза (ЕС) от финансирования поставок оружия Украине или от продажи своих вооружений, рассказал сенатор от Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Волошин. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что каждая новая ограничительная мера все чаще превращается в торг за право не навредить собственному бизнесу, своим банкам, судоходным компаниям, промышленности или туристической отрасли.

«Показательно и количество стран, потребовавших исключений, и изменение самой логики европейской политики. Еще недавно любые сомнения в санкционной политике ЕС объявлялись едва ли не предательством общеевропейской солидарности. Теперь же правительства начинают открыто ставить в приоритет национальную экономику. И чем сильнее санкции начинают затрагивать собственных производителей, тем быстрее исчезает весь прежний пафос о "моральном императиве"», — сказал Волошин.

Сенатор подчеркнул, что европейские дипломаты уже признают риск превращения новых пакетов санкций в «пустую коробку».

Не случайно европейские дипломаты уже говорят о том, что каждый новый пакет рискует превратиться в пустую коробку, если все будут добиваться для себя исключений. Евросоюз подошел к естественному пределу санкционной политики. Наказывать Россию за счет чужих интересов желающих было достаточно много, а за счет собственных — раз и обчелся Александр Волошин сенатор от Донецкой Народной Республики

Этот процесс вызван не сменой политических взглядов, а экономической необходимостью, отметил сенатор. По его словам, 21-й пакет антироссийских санкций будет принят в урезанном виде, а монолитность ЕС уже находится под вопросом.

«Данный процесс происходит не столько из-за смены политических взглядов европейских лидеров, сколько из-за крайней экономической необходимости. Вопросы рабочих мест, налоговых поступлений, настроение собственных избирателей невозможно игнорировать вечно. 21-й пакет санкций будет принят в урезанном виде, но вопрос уже в том, сколько еще удастся поддерживать миф о монолитности Евросоюза, если практически каждая страна уже требует исключений из общеевропейских правил», — добавил Волошин.

Ранее сообщалось, что ЕК может доработать некоторые положения 21-го пакета санкций против России с учетом позиции Греции, выступающей против новых ограничительных мер, которые противоречат европейским интересам. Сейчас ЕК проводит анализ возможных экономических последствий введения 21-го пакета антироссийских санкций. Ожидается, что результаты будут представлены на встрече послов ЕС 22 июля, которая, как считается, может решить судьбу новых санкций.