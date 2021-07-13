Знойная жара оставила Москву без стрижей

Москву массово покидают стрижи, которые не выдерживают испытание тридцатиградусной жарой. Аномальное повышение температуры не оставило птицам шанса для пропитания, поэтому они перемещаются в более холодные края. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на орнитолога Владимира Романова.

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В начале лета количество мух и жуков, которыми питаются птицы в Москве и Московской области, выросло. Далее наступила знойная жара, распугавшая насекомых. Птицы, которые успели массово обзавестись потомством в комфортных условиях, начали голодать. Поэтому стрижи улетают в другие регионы в поисках еды и прохлады, пояснил Романов.

«И без того высокая средняя температура тела птиц достигает аномальных отметок, превышая 40 градусов. Поэтому сейчас стрижи больше всего нуждаются в доступе к воде и тени и готовы получать их любыми способами», — добавил специалист, отметив, что жизнь других птиц, обитающих в Москве, в том числе воробьев, скворцов и ворон, в жару почти не изменилась.

Аномально теплое лето в столице многие ученые называют результатом глобального потепления. По прогнозам научного сотрудника РАН Александра Чернокульского, из года в год количество жарких дней в Москве будет только увеличиваться. При этом Россия из-за таяния льда в полярных широтах испытывает эффект роста средней температуры на Земле в 2,5 раза быстрее, чем остальной мир. Российские города, построенные в зоне вечной мерзлоты, в перспективе могут сильно пострадать от эрозии почвы.