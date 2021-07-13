Популярные пляжи США завалило шприцами

Несколько популярных пляжей в американском Нью-Джерси завалило иглами от шприцов

Несколько популярных пляжей в Нью-Джерси, США, завалило шприцами. Представители департамента защиты окружающей среды штата предположили, что виной тому стали проливные дожди, которые вымыли отходы из канализации, пишет New York Post.

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Сотни шприцев на побережье Атлантического океана в регионе Джерси-Шор нашли отдыхающие. Спасатели несколько дней собирали иглы в песке. По данным властей, медицинский мусор мог оказаться на пляжах из близлежащих канализационных систем, в том числе Нью-Йорка, которые в прошлый четверг, 8 июля, подмыли ливни из-за тропического шторма «Эльза» на юго-востоке США.

Подобное в Нью-Джерси наблюдали после сильного урагана в 2018 году. Тогда экологи и спасатели также нашли на берегу медицинские иглы. Позже специалисты выяснили, что шприцы принадлежали диабетикам, которые те смывали в унитаз.

В конце июня пляж Патонг в тайском курортном городе Пхукет завалило нефтяными и пластиковыми отходами. Мусор выбросило на берег с затонувшего в Индийском океане сухогруза X-Press Pearl. Страшнее, чем загрязнения пляжа, оказался ущерб для морской фауны. Химическими отходами с судна отравились сотни животных — черепахи, дельфины и киты.