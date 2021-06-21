Путешествия
 
Последние новости
Четверо военнослужащих ДНР погибли при обстрелах под Донецком
Украинка показала свой нос «до и после пластики» и разозлила подписчиков
Новый президент Ирана отказался от встречи с Байденом
Статья Путина о начале Великой Отечественной войны выйдет в газете Zeit
Футболист сборной Украины заинтересовал «Милан»
Смытый водой в затопленной Ялте россиянин рассказал о происшествии
Россияне назвали достаточную для отказа от отпуска сумму денег
«Родившая десять детей за один раз» женщина попала в психиатрическую больницу
Предсказано затопление Дальнего Востока России
Популярный блогер покинет Россию по политическим причинам
Новости партнеров
Прослушать новость

Популярный среди россиян курорт завалило мусором и залило нефтяными отходами

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Григорий Зименков / ТАСС

Трехкилометровый пляж Патонг в тайском курортном городе Пхукет, популярном среди российских туристов, залило нефтью и завалило морским мусором. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Так, по всей длине западного побережья острова обнаружились нефтяные шары (побочный продукт разливов нефти или рыболовных кораблей, которые вымываются на берег, — прим. «Ленты.ру»). Уточняется, что впервые шары были найдены на северной части острова на пляже Май Кхао 20 июня. После этого нефтяные отходы стали прибиваться к берегу в самой южной части Пхукета — пляжах Най Харн и Ката.

Также известно, что общественная группа по охране окружающей среды Sustainable Mai Khao организовала очистку пляжа. Некоторые эксперты связывают появление нефтяных отходов на пляжах Пхукета со взрывом и пожаром на сухогрузе X-Press Pearl в Индийском океане.

3 июня сообщалось о возможном разливе нефти и химикатов из сгоревшего сухогруза в Индийском океане. Уточняется, что контейнеровоз MV X-Press Pearl начал тонуть 2 июня неподалеку от побережья Шри-Ланки. На его борту находилось 1486 контейнеров с пластмассой и химикатами, а также 25 тонн азотной кислоты.

В июне власти Таиланда заявили о планах скорого открытия границ страны без условия прохождения карантина для привитых от коронавируса туристов, в том числе россиян. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча уверен, что открытие Пхукета с 1 июля поможет подготовиться к масштабному приему путешественников по всей стране.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Tar balls spreading along Phuket’s west coast beaches
Власти Таиланда заявили о скором открытии страны для привитых россиян
Появились подробности возможной экологической катастрофы в Индийском океане
Путешествия
Путешествия00:01 7 апреля

«В моей жизни появилась настоящая мечта»

Мужчина пересек пустыню Турции на осле после одного сна. Как это изменило его жизнь?
10:5117 июня

Российские авиакомпании поддержат скидками вакцинированных пассажиров

09:3717 июня

Названы самые бюджетные направления России для отдыха в июле

07:3417 июня

Владелец азиатского отеля назвал отличия россиян от европейцев и американцев

Путешествия00:01 2 апреля

«Некоторые живут прямо на земле»

Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
05:5717 июня

Россиянка описала свой отдых в Армении словами «очень хочется вернуться»

20:5616 июня

Стюардесса встала на руки в мини-юбке и удивила пользователей сети

20:1016 июня

Психолог раскрыла секреты удачного путешествия с детьми

Путешествия00:0229 марта

«Если вы их найдете, они вас убьют»

Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
19:5016 июня

Власти Таиланда заявили о скором открытии страны для привитых россиян

19:1916 июня

В Абу-Даби усложнили въезд российским туристам

18:2716 июня

Раскрыты главные ошибки россиян при бронировании отдыха

Россия
Минздрав дал рекомендации по ревакцинации от COVID-19
В России оценили связь ревакцинации с новым индийским штаммом коронавируса
«Он злее всех предыдущих»
Индийский штамм коронавируса стал главной опасностью этого лета. Что о нем говорят врачи?
Мурашко потребовал повысить меры безопасности в крупных городах России
В Совфеде заявили о намерении США «торпедировать» выборы в Госдуму
«Мечтаю прорыдаться, но не могу»
Пять лет назад 14 детей погибли на Сямозере. Кого родители винят в трагедии?
Все материалы
Мир
Джо Байден и Владимир ПутинВот и поговорили.
Как встреча Путина и Байдена изменит отношения России и США?
Владимир Путин и Джо БайденСанкции, оппозиция и скрытое послание.
Как прошла встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве
Владимир Путин«У нас нет привычки кого-то убивать»
Хакеры, преемник и обмен заключенными — главное из интервью Путина американскому ТВ
Все материалы
Бывший СССР
Вперед батьки.
Латвия готова на все ради свержения Лукашенко. Почему ей так важно сменить власть в Белоруссии?
Бойцы Туркестанского легиона во Франции. Октябрь-ноябрь 1943 г. «Наша цель — объединение нации»
Почему в Казахстане решили оправдать пособников нацистов и обвинить Россию в геноциде?
В чем сила?
Как поражение в войне за Нагорный Карабах изменило расклад сил в армянской политике
Все материалы
Экономика
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
«Реакция рынка — позитивная»
Крупнейшие мировые аналитики положительно оценили сделку по продаже доли «Восток Ойла»
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Отстраненная на пять лет за допинг легкоатлетка из США отобралась на Олимпиаду
Партнерский материал
Такое страшное слово «ничья».
Сборной России в игре с Данией не нужна победа. И это пугает больше всего
Легкоатлеты на чемпионате мира заработают за счет России
Хосе Андраде
Партнерский материал
Черная жемчужина.
«Танцующему» футболисту аплодировал весь мир. Почему он умер в приюте для бездомных?
Широков оценил поведение Губерниева во время эфира с Бузовой
«Нам повезло, что есть VAR»
Помощь судей, супергол Миранчука и травма Фернандеса. Как Россия обыграла Финляндию
В Госдуме ответили на насмешку сборной Дании над российскими футболистами
Все материалы
Культура
Раскрыты подробности лечения певицы МакSим
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Полунин рассказал об отношении к татуировке с Путиным
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Умер заразившийся коронавирусом гитарист группы «Тату»
Гении, злодеи и петербургский спецагент.
Как современные книги изменились под влиянием сериалов и видеоигр?
Раскрыты детали сюжета новой части «Матрицы»
Все материалы
Интернет и СМИ
Телеведущую Опру Уинфри обвинили в использовании «слабовольного» принца Гарри
Умер журналист Анатолий Лысенко
Безумный «Макс».
Как под маской опасного международного хакера скрывалась 55-летняя россиянка из Ростова-на Дону?
Доктор Комаровский предостерег от визитов к некоторым врачам
На OnlyFans обнаружили детскую порнографию.
 
Женщина случайно опубликовала интимное фото и решила изменить свою жизнь
«Тебя не будет жалко»
Как блогер Хованский нажил себе врагов по всей России и оказался в тюрьме?
Все материалы
Ценности
Принцесса ДианаВластная красота.
Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Уго Чавес«Стыдно быть богатым».
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Женщина сбросила 19 килограммов за четыре месяца и рассказала о своем похудении
Мужчина воспользовался бритвой соседа и чуть не лишился лица
«Они не знают, что делают»
Всемогущих британских шпионов разоблачили: история главных провалов английских спецагентов
Семья лишилась семи миллионов рублей из-за забывчивости
«Мыла посуду и еле сдерживала слезы»
История россиянки, переехавшей в Италию без знания языка
Суп оказался в списке вредных для пищеварения продуктов
Пицца-убийца и педофил с сэндвичами:
как реклама еды сводит людей с ума и заставляет браться за оружие
Все материалы
В России снова подорожали автомобили Hyundai
Видео: возвращаем Гелендеваген к внедорожным корням
Вспоминаем историю Mercedes G-Класса и рассуждаем о правильном Гелике
Обновленный Hyundai Palisade раскрыли на шпионском снимке
Посмотрите на Роллс-Ройсы из коллекции Neon Nights, которые прибыли в Россию
Это Dawn и Wraith в версии Black Badge
Представлен большой китайский кроссовер на базе Volvo XC90
Mercedes-Benz EQS
Видео: новый космический Mercedes EQS — электрический Майбах будущего?
Раскрыты комплектации Geely Atlas Pro для России
Все материалы
Дом
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы