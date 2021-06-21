Популярный среди россиян курорт завалило мусором и залило нефтяными отходами

Трехкилометровый пляж Патонг в тайском курортном городе Пхукет, популярном среди российских туристов, залило нефтью и завалило морским мусором. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Так, по всей длине западного побережья острова обнаружились нефтяные шары (побочный продукт разливов нефти или рыболовных кораблей, которые вымываются на берег, — прим. «Ленты.ру»). Уточняется, что впервые шары были найдены на северной части острова на пляже Май Кхао 20 июня. После этого нефтяные отходы стали прибиваться к берегу в самой южной части Пхукета — пляжах Най Харн и Ката.

Также известно, что общественная группа по охране окружающей среды Sustainable Mai Khao организовала очистку пляжа. Некоторые эксперты связывают появление нефтяных отходов на пляжах Пхукета со взрывом и пожаром на сухогрузе X-Press Pearl в Индийском океане.

3 июня сообщалось о возможном разливе нефти и химикатов из сгоревшего сухогруза в Индийском океане. Уточняется, что контейнеровоз MV X-Press Pearl начал тонуть 2 июня неподалеку от побережья Шри-Ланки. На его борту находилось 1486 контейнеров с пластмассой и химикатами, а также 25 тонн азотной кислоты.

В июне власти Таиланда заявили о планах скорого открытия границ страны без условия прохождения карантина для привитых от коронавируса туристов, в том числе россиян. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча уверен, что открытие Пхукета с 1 июля поможет подготовиться к масштабному приему путешественников по всей стране.