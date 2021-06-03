Появились подробности возможной экологической катастрофы в Индийском океане

Власти Шри-Ланки готовятся к возможному разливу нефти и химикатов в Индийском океане из сгоревшего сухогруза MV X-Press Pearl. О подробностях сообщает агентство Reuters. Утечка может привести к крупнейшей экологической катастрофе в истории страны.

Контейнеровоз MV X-Press Pearl начал тонуть 2 июня неподалеку от побережья Шри-Ланки. На его борту находилось 1486 контейнеров с пластмассой и химикатами, а также 25 тонн азотной кислоты.

По официальным данным, сейчас видимых признаков утечки нет. Однако на снимках с воздуха видно большое ядовито-зеленое пятно вокруг корабля.

Компания-владелец контейнеровоза MV X-Press Pearl сообщает, что в настоящий момент судно медленно тонет. Кормовая часть уже полностью ушла под воду на 21 метр, нос корабля еще держится на поверхности.

MV X-Press Pearl загорелся 20 мая после того, как на его борту произошел взрыв. Его пытались отбуксировать подальше от берега, чтобы пламя не перекинулось на другие суда. Однако от этой идеи пришлось отказаться после того, как контейнеровоз сел на мель. На помощь Шри-Ланке пришла Индия. Береговая охрана помогла отбуксировать сгоревший MV X-Press Pearl в открытый океан, подальше от побережья острова.

Среди членов экипажа — трое россиян, в том числе капитан и главный инженер. Они задержаны и должны оставаться на острове до окончания расследования.