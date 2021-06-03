Последнее ядерное топливо выгрузили с самого опасного корабля на севере России

С самого ядерноопасного корабля «Лепсе» в Мурманской области было выгружено последнее отработавшее радиоактивное топливо. Об этом говорится в сообщении экологического правового центра «Беллона», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

После выгрузки уровень ядерной безопасности региона повысился — теперь судно не опасно для окружающей среды.

В центре уточнили, что «Лепсе» до 1961 года был сухогрузом, а после его переоборудовали в плавучую технологическую базу и использовали для перезарядки реакторов атомных ледоколов. Также на нем хранили отработавшее ядерное топливо и радиоактивные отходы.

Во время сильного шторма значительные объемы радиоактивной воды оказались в помещении хранилища ядерного топлива — из-за этого повысился уровень радиации.

«Помню, что когда начал измерять радиоактивность охлаждающей воды в хранилище, то сильно удивился показаниям прибора, таких величин мне еще не приходилось встречать», — рассказал руководитель «Беллоны» в Мурманске Андрей Золотков.

Он добавил, что уровень радиоактивности был близок к одному Кюри (единица измерения активности радионуклида — прим. «Ленты.ру») на литр — это в тысячу раз больше, чем реактивность теплоносителя первого контура реактора атомного ледокола при штатной работе.

Ранее сообщалось, что на МКС нашли самые радиоактивные места — ими стали отсеки, где спят космонавты. По словам Вячеслава Шуршакова, показатели радиации там на 30-40 процентов выше, чем в других частях станции.