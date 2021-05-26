Россию призвали поднять подлодки со дна морей в Арктике

Экологи из организации Bellona Foundation призвали Россию поднять со дна морей в Арктике затопленные подлодки с радиоактивными отходами. Письмо с соответствующей инициативой специалисты направили членам Арктического совета, сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 26 мая.

Так, экологи предложили участникам совета разработать специальный проект «Безопасные воды Арктики», в рамках которого велись бы работы по проведению инженерных изысканий морского дна, на котором лежат отходы, а также поиску финансирования для подъема подлодок. Наибольшее беспокойство специалистов на данный момент вызывают покоящиеся на дне субмарины К-159 и К-27, на борту которых по-прежнему находятся невыгруженные реакторы — в случае повреждения этих реакторов в районе захоронения подлодок придется надолго запретить рыболовный промысел, что приведет к серьезным экономическим потерям как для России, так и для других стран региона. В частности, для экономик России и Норвегии это обойдется примерно в 120 миллионов долларов, что лишь немногим меньше стоимости подъема подлодки.

Кроме того, экологов волнует судьба ядерного реактора АПЛ К-140, пяти реакторных отсеков различных АПЛ, а также экранной сборки атомного ледокола «Ленин». Всего же на сегодняшний день на дне арктических морей остаются около 1 тысячи объектов, которые представляют высокую угрозу для экологии и могут стать источниками радиоактивного загрязнения.

Как отметили в Bellona Foundation, утилизация подобных опасных отходов и захоронений пойдет «не только на пользу России, но и на благо всех восьми государств — участников совета».

С1959-го по 1992 год СССР выполнил 80 рейсов для затопления радиоактивных отходов (РАО) в Арктике. В общей сложности на дне морей были захоронены порядка 18 тысяч опасных объектов. Часть из них была обезврежена под действием времени и коррозии, однако многие по-прежнему представляют угрозу.