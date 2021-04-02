Для работы в Арктике построят судно за семь миллиардов рублей

Правительство России одобрило бюджетные инвестиции, которые предусматривают выделение семи миллиардов рублей на строительство судна для работы в Арктике, заявили в пресс-службе кабинета министров, передает РИА Новости. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Проект относится к ледовому классу Arc7. Судно сможет самостоятельно передвигаться в арктических льдах толщиной до 1,7 метра. Его оснастят современным навигационным и гидрографическим оборудованием, что позволит исследовать особенности водной поверхности и рельеф морского дна. Ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год.

Ранее стало известно, что самый мощный ледокол «Арктика» вошел в состав российского атомного флота. В пресс-службе правительства заявили, что в 2021 году на «Арктику» установят новый гребной электродвигатель правого борта, что повысит мощность судна до 60 мегаватт.