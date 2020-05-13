Российские ученые научились «выращивать» детали для кораблей в Арктике

Инженеры из Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбМТУ) разработали первую в России установку, которая позволяет «выращивать» или ремонтировать корабельные детали весом до нескольких сотен килограммов для судов, которые работают в акватории Арктики. Об этом сообщил ректор СПбГМТУ Глеб Туричин, передает ТАСС.

Проект сделали для судоремонтного завода «Звездочка» в Северодвинске. Инженеры смогли спроектировать и изготовить технологическую установку для прямого лазерного вышивания металлических изделий. Максимальный размер таких изделий может составлять 1200 на 1200 на 800 миллиметров.

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Технология производства позволяет использовать разные материалы — сталь, никелевые и титановые сплавы, бронзу. Изготовить можно в том числе винты, кронштейны, изделия судового машиностроения. При производстве изделия можно регулировать его форму, скорость выращивания составляет до двух килограммов в час. Таким же образом можно вырастить недостающую часть испортившейся детали.

Размеры установки позволяют разместить ее на борту корабля. Она также способна работать с материалами, которые эксплуатируются в низких температурах.

Ранее нижегородские школьники создали модель грузовой платформы, которая поможет освоить шельф Арктики. Модель может двигаться автоматически, на полуавтоматическом или ручном режиме. Платформа «амфибийная» способна выходить на берег при помощи специальных шнековых винтов, которые смогут подняться даже на не оборудованный инфраструктурой берег, а также двигаться во всех направлениях, даже по диагонали.

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