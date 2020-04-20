Российские школьники создали модель платформы для освоения Арктики

Школьники, учащиеся в Нижегородском детском речном пароходстве, создали модель грузовой платформы, которая поможет освоить шельф Арктики. Об этом рассказал директор учреждения Владимир Дьяков, передает ТАСС.

У платформы есть три режима управления — автоматический (когда она сама движется по указанным координатам), полуавтоматический (оператор должен участвовать на «некоторых этапах» движения) и ручной (дистанционное управление).

Дьяков уточнил, что модель амфибийная — она может выходить на берег при помощи специальных шнековых винтов. Так, при выходе на берег шнеки повернутся перпендикулярно ходу платформы и будут выполнять функцию колесной пары. Таким образом, если даже берег не оборудован инфраструктурой, платформа сможет на него подняться. Кроме того, шнековые винты поворотные и платформа может двигаться во всех направлениях, даже по диагонали.

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Если проект доработают и создадут рабочий прототип, устройство сможет заменить авиацию, которая доставляет грузы в Арктику, и может помочь с доставкой груза на необорудованные берега. Согласно проекту, платформа должна быть 18 метров длиной, около 9 метров в ширину и более 2 метров в высоту. Созданная школьниками модель выполнена в масштабе 1:60;

Ранее стало известно, что ученые из Алтайского государственного технического университета попробуют укрепить лед в Арктической зоне, используя армирующиие элементы, и ищут способы для этого. Предполагается, что армирующие элементы будут намораживать на поверхность и покрывать сверху слоем льда. Это поможет упрочнить его поверхность, и находящийся на мнем человек покинуть место или успеть что-то забрать оттуда.

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