Арктических предпринимателей захотели обеспечить доступной техникой

Минвостокразвития предложило расширить программу льготного лизинга для индивидуального и малого бизнеса в Арктике и увеличить список доступной по ней техники. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации сказано, что соответствующий проект постановления правительства разработан министерством для обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона и стимулирования предпринимателей работать на этой территории.

Программа запущена Корпорацией малого и среднего предпринимательства (МСП) и позволяет приобрести оборудование по ставке ниже средней рыночной.

Бизнесмены смогут получать по льготным лизинговым программам, например, вездеходную технику. «Необходимо учитывать реальные потребности бизнеса, осуществляющего деятельность в суровых природно-климатических условиях, которые предъявляют особые требования к производственным фондам и оборудованию», — цитирует пресс-служба слова замглавы Минвостокразвития Александра Крутикова.

В рамках нынешней программы предприниматели имеют возможность приобрести отечественное оборудование для Арктики под шесть процентов годовых и иностранное — под восемь. Вне программы средняя ставка на лизинг российского оборудования составляет 15 процентов.

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