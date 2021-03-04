На ледоколе «Михаил Сомов» пройдет экспедиция Арктического университета

Экспедиция Арктического плавучего университета в 2021 году впервые пройдет на ледоколе «Михаил Сомов». Об этом сообщил руководитель экспедиции, директор Арктического центра стратегических исследований Северного Арктического федерального университета Александр Сабуров, передает ТАСС.

По словам Сабурова, высокий класс судна позволит уже в начале июня попасть на Землю Франца Иосифа, что было невозможным ранее. До этого все экспедиции проходили на судне «Профессор Молчанов».

Участники экспедиции также планируют остановится на других островах, чтобы взять пробы и провести необходимые исследования. Они также смогут увидеть, есть ли на полярных островах признаки изменений климата в то время года, когда появляется растительность.

Для участия в путешествии студенты должны заниматься наукой, иметь публикации и хорошо учиться. В этом году экспедиция будет полностью российской. В ходе рейса, по словам Сабурова, студенты научатся работать с научным оборудованием, а также будут получать навыки и знания не только по своей специальности, но и по другим смежным дисциплинам.

Ранее стало известно, что волонтеры организации «Зеленая Арктика» начнут уборку необитаемого острова Вилькицкого. В их задачи войдут следующие: ликвидация последствий хозяйственной деятельности, помощь рабочим в сортировке, перемещении и погрузке собранного металлолома.