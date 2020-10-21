Атомный ледокол «Арктика» вошел в состав российского флота

Самый мощный ледокол «Арктика» вошел в состав российского атомного флота. Об этом сообщает РИА Новости. Судно начнут использовать в декабре 2020 года.

Постановление о вводе ледокола в эксплуатацию подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В пресс-службе правительства также заявили, что в 2021 году на «Арктику» установят новый гребной электродвигатель правого борта, что повысит мощность судна до 60 мегаватт.

После успешного завершения ледовых испытаний в радоне Северного полюса «Арктика» готовится совершить «детский рейс». Ледовые испытания судна показали хорошие характеристики, что позволило планировать его дальнейшее использование в качестве экскурсионного корабля. Атомный ледокол преодолел 4,8 тысячи морских миль за 21 сутки.

«Арктика» считается самым мощным ледоколом в мире, который может пробивать лед толщиной до трех метров. Он будет сопровождать суда в арктических условиях.