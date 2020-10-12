Первый атомный ледокол «Арктика» используют для экскурсий

Первый атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» успешно завершил ледовые испытания в районе Северного полюса и теперь готовится совершить «детский рейс». Об этом сообщает ТАСС.

Глава дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша отметил, что ледокол выйдет в «детский рейс» в январе. Похожий рейс на Северный полюс для школьников из регионов России организовал «Росатомфлот».

Ледовые испытания судна показали хорошие характеристики, что позволило планировать его дальнейшее использование в качестве экскурсионного корабля.

По информации ТАСС, атомный ледокол преодолел 4,8 тысячи морских миль за 21 сутки.

Ранее, 28 сентября, при поддержке «Росатома» стартовал конкурс для школьников «Ледокол знаний». Он приурочен к празднованию 75-летия отечественной атомной промышленности. В соревновании могут принять участие ученики 7-10 классов и первокурсники средних специальных учебных заведений. Победители конкурса отправятся в экспедицию на Северный полюс.