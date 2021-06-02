Крупнейший военный корабль Ирана потонул

Крупнейший военный корабль иранского ВМФ потонул в Оманском заливе после того, как загорелся при невыясненных обстоятельствах. Об этом в среду, 2 июня, сообщает NBC.

По данным иранских информационных агентств, судно затонуло недалеко от иранского порта Джаск. Пожар начался ночью. Всей команде удалось сойти с борта невредимыми. Судно находилось на тренировочной миссии.

Корабль «Харг» (Kharg) был одним из немногих судов иранского военно-морского флота, способных обеспечить пополнение запасов для других кораблей в море. Он также использовался как грузовой корабль и служил площадкой для вертолетов.

Официальные лица Ирана не называли причин пожара на борту корабля. С конца февраля Израиль и Иран обвиняли друг друга в сообщениях о нападениях на грузовые суда, что обостряет многолетнюю теневую войну в водах Ближнего Востока между двумя странами.

7 апреля сообщалось, что израильские вооруженные силы ударили по кораблю Ирана в Красном море, предположительно, связанному с разведывательной деятельностью Корпуса стражей исламской революции. В конце марта в Аравийском море Иран нанес ракетный удар по судну, принадлежащему израильской компании XT Management.

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