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Кремль пообещал разобраться с решением Судана по базе ВМФ России

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Россия будет разбираться с ситуацией вокруг решения Судана пересмотреть соглашение о строительстве базы ВМФ России в Африке. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да, мы видели эти заявления. По дипломатическим каналам с суданской стороной мы находимся в постоянном контакте. Будем с этим вопросом разбираться», — пообещал он.

Ранее на проблемы с российской базой в Африке отреагировал вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров. По его мнению, решение Судана может быть последствием давления США. «Уверен, что в этом замешаны США. Дело в том, что недавно Вашингтон исключил Судан из списка террористических государств и Хартуму не хочется туда возвращаться. При этом американцам сейчас не до суданского направления — они просто не хотят допустить туда нас и Китай», — предположил он.

Ранее, 1 июня, Судан заявил о желании пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море. Начальник штаба суданских вооруженных сил Мухаммад Усман аль-Хусейн напомнил, что соглашение было подписано между бывшим правительством Судана и Россией.

Договор о морской базе на Красном море Москва и Хартум подписали в 2020 году. По его условиям, африканская республика предоставит землю для пункта ВМФ России, на которой можно будет разместить не более четырех кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой.

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