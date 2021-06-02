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В проблемах с российской базой в Африке увидели «руку США»

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Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Решение Судана пересмотреть соглашение о строительстве базы ВМФ России в Африке — возможное последствие давления Соединенных Штатов. «Руку США» в этом событии увидел вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров, передает РИА Новости.

«Уверен, что в этом замешаны США. Дело в том, что недавно Вашингтон исключил Судан из списка террористических государств и Хартуму не хочется туда возвращаться. При этом американцам сейчас не до суданского направления — они просто не хотят допустить туда нас и Китай», — приводит агентство слова эксперта.

Винокуров отметил, что пункт материально-технического обеспечения ВМФ, который планировалось построить — стратегически важный проект. База российского флота на этом месте может стать одновременно воротами в Индийский океан и Суэцкий канал.

1 июня сообщалось, что Судан захотел пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море.

Договор о морской базе на Красном море Москва и Хартум подписали в 2020 году. По его условиям, африканская республика предоставит землю для пункта ВМФ России, на которой можно будет разместить не более четырех кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой.

В конце апреля появились сообщения о том, что строительство базы якобы заморожено. Однако позже посольство России в Судане опровергло данную информацию.

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