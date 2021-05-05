Эксперт раскрыл причины для создания новой российской военной базы в Африке

У России есть по крайней мере четыре причины для создания новой военной базы на территории африканского Судана. Их в беседе с изданием URA.RU раскрыл военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, первым основанием для строительство базы является тот факт, что в настоящее время вся Восточная и Центральная Африка страдают от постоянных атак со стороны террористов. При этом Россия, получив опорный пункт в регионе, смогла бы эффективнее выполнять роль миротворца на данной территории.

Во-вторых, считает Леонков, база в Судане позволила бы России осуществлять контроль за безопасностью и судоходством в акваториях Красного моря и Индийского океана — ранее такая возможность обеспечивалась за счет российских военных объектов в Йемене и Эфиопии, которых Москва лишилась.

Кроме того, по мнению Леонкова, суданская база могла бы стать новой точкой обороны России на дальних рубежах. Также она позволила бы наладить военное взаимодействия с такими дружественными странами, как Индия и Иран.

О создании в Судане российского пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота сообщалось в ноябре 2020 года. По условиям документа, африканская республика предоставляет землю для пункта ВМФ России. Там можно будет разместить не более четырех кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой.

В конце апреля появились сообщения о том, что строительство базы якобы заморожено. Однако позже посольство России в Судане опровергло данную информацию.