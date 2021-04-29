Посольство России в Судане опровергло приостановку договора о морской базе

Посольство России в Судане опровергло утверждения о том, что Хартум приостановил действие соглашения о строительстве российской морской базы в Красном море. Об этом диппредставительство сообщило в Instagram.

«Посольство подчеркивает, что указанные утверждения не соответствуют действительности, что бы при этом не говорилось так называемыми "источниками". Каких-либо уведомлений от суданской стороны посольство России в Хартуме не получало», — говорится в сообщении.

О приостановке соглашения до утверждения его парламентом, Суверенным советом Судана либо правительством страны стало известно накануне, 28 апреля. Сообщалось также, что вместе с заморозкой строительства базы Судан запретил любое новое размещение российских военных в одном из заливов республики. В МИД Судана отметили, что не обладают информацией о заморозке соглашения.

О создании в Судане российского пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота сообщалось в ноябре 2020 года. По условиям документа, африканская республика предоставляет землю для пункта ВМФ России. Там можно будет разместить не более четырех кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой.