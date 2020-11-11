Россия создаст базу для кораблей с ядерными установками в Африке

Россия создаст в Судане пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота. Проект соглашения с африканской республикой опубликован на портале правовой информации.

Согласно одобренному правительством документу, Судан безвозмездно предоставит землю для пункта ВМФ России, на которой можно будет разместить не более четырех кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой. Количество личного состава на базе не должно превышать 300 человек.

Кроме того, Москва получит право ввозить и вывозить через морские порты и аэродромы Судана «любое вооружение, боеприпасы, оборудование», необходимое для работы базы и «для выполнения задач военными кораблями». Перемещения техники не будут облагаться пошлинами и сборами со стороны Судана, говорится в документе. Также отмечается, что российские военные корабли неприкосновенны, они обладают иммунитетом от досмотра, обыска и ареста.

Россия безвозмездно окажет республике содействие в том числе в поисково-спасательных операциях и «противодиверсионном обеспечении» в случае соответствующего обращения от правительства Судана.

Ранее сообщалось, что новый российский корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ» прошел государственные испытания. Испытания проводились на новейшем стелс-фрегате проекта 22350 «Адмирал Касатонов». Сейчас ведется подготовка технической документации, и до января 2021 года «Ответ» будет принят на вооружение. Этим комплексом будет оснащена большая часть надводных кораблей Северного флота.