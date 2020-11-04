В России завершились госиспытания нового ракетного комплекса

Новый российский корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ» прошел государственные испытания. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

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Испытания проводились на новейшем стелс-фрегате проекта 22350 «Адмирал Касатонов». Сейчас ведется подготовка технической документации, и до января 2021 года «Ответ» будет принят на вооружение. Этим комплексом будет оснащена большая часть надводных кораблей Северного флота.

Комплекс «Ответ» состоит из управляемой ракеты, которую можно запускать из универсальных пусковых установок 3С-14 наряду с крылатыми ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Также к комплексу относится самонаводящаяся противолодочная торпеда, которая доставляется ракетой в зону атаки.

1 ноября стало известно, что на Северном флоте готовятся запустить гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон» на расстояние около тысячи километров. Ракета должна будет поразить морской щит, имитирующий корабль противника. Всего до конца года будут проведены три испытательных пуска «Циркона».

В июне сообщалось, что российский фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», созданный по стелс-технологии, завершил морскую часть государственных испытаний, и в ближайшее время будет включен в боевой состав ВМФ России. В ходе тестов на Балтике были испытаны все проектные характеристики корабля, работа систем и вооружения.