Российский фрегат-невидимка завершил госиспытания

Российский фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», созданный по стелс-технологии, завершил морскую часть государственных испытаний, и в ближайшее время будет включен в боевой состав ВМФ России. Об этом сообщил судостроительный завод «Северная верфь», передает «Интерфакс».

В ходе тестов на Балтике были испытаны все проектные характеристики корабля, работа систем и вооружения. Также экипаж отработал взаимодействие с подводными лодками и авиацией, и поучаствовал в спасательных и эвакуационных учениях.

Корабль вернулся на «Северную верфь», где ему предстоит пройти ревизию перед тем, как на нем будет поднят Андреевский флаг. Ожидается, что «Адмирал флота Касатонов» войдет в состав Северного флота до конца июня.

Корабли проекта 22350 создаются с применением технологии невидимости stealth. Они предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей. Фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом «Редут», пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр-НК». В качестве противолодочного оружия применен комплекс «Пакет-НК». Несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.Кроме того, строящиеся фрегаты «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» будут оснащены гиперзвуковым оружием.

В июле 2019 года издание The Drive написало, что головной фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 является самым современным российским боевым кораблем, однако не отправляется в дальнее плавание без буксировочной техники, что обнажает проблемы ВМФ России.

В сентябре 2018 года генеральный директор «Северной верфи» Игорь Пономарев заявил, что только четвертый российский фрегат проекта 22350 получит полностью российскую силовую установку, в отличие от предшествующих ему трех кораблей, оснащаемых турбинами украинского производства.

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