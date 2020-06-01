Северный флот получит новое оружие до конца года

Северный флот ВМФ России до конца 2020 года получит на вооружение более 180 единиц вооружения и военной техники. Об этом газете «Красная звезда» рассказал командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

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Он уточнил, что среди них шесть надводных кораблей, подводных лодок и катеров, включая ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» и фрегат «Адмирал флота Касатонов». Моисеев добавил, что новое оружие будет специально адаптировано к эксплуатации в условиях арктического региона.

Также вице-адмирал рассказал, что сейчас Северный флот испытывает гиперзвуковое оружие. Он отметил, что оно «позволит качественно увеличить боевой потенциал» флота. Всего же, по словам Моисеева, доля нового вооружения на Северном флоте превышает 60 процентов.

16 мая первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия, якобы наращивая военное присутствие в Арктике, ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике. В своей речи он ссылался на заявление госсекретаря США Майка Помпео, который намеревался вынести на повестку вопросы реагирования в регионе. «Китай и Россия все активнее стараются бросать вызов интересам США, Запада и союзников. (...) Арктический регион от этого не защищен», — заявил представитель Госдепа.

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