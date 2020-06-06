Северный флот станет пятым российским военным округом

Северный флот с 2021 года станет отдельной военно-административной единицей, пятым военным округом России. Соответствующее положение закреплено в указе, который 5 июня подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на едином портале правовой информации.

В настоящее время на территории страны есть четыре военных округа: Западный, Южный, Центральный и Восточный. В границы Северного флота будут входить республика Коми, Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий автономный округ.

Проект по отделению Северного флота появился еще в августе 2019 года. В Минобороны считают, что таким образом повысится эффективность решения вопросов в области защиты Арктики.

Ранее сообщалось, что Северный флот ВМФ России до конца 2020 года получит на вооружение более 180 единиц вооружения и военной техники. Среди них шесть надводных кораблей, подводных лодок и катеров, включая ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» и фрегат «Адмирал флота Касатонов».

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