Корабли Северного флота установили три рекорда за четыре дня

Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», возглавлявшего арктическую группировку Северного флота, установил три рекорда за четыре дня. Достижения моряков записали в Книгу рекордов Вооруженных сил России. Об этом сообщает «СеверПост» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Рекорды были поставлены 20, 22 и 23 сентября во время восьмого похода по морям Северного Ледовитого океана. Он продолжался в период с 5 августа по 29 сентября.

Первый рекорд состоит в форсировании кораблем пролива Ли-Смита и пролива Британский канал. Второй — в проведении экипажем самого северного хоккейного матча на льду одного из озер мыса Мэри Хармсуорт. Третий — в пересечении крупным боевым кораблем расстояния между островами Земля Александры и Земля Георга через пролив Архангельский. Протяженность маршрута составила около сотни миль.

Ранее сообщалось, что зенитный ракетный полк противовоздушной обороны Северного флота, сформированный в прошлом году на севере Якутии и оснащенный системами С-300ПС, заступил на боевое дежурство. Под охрану взято воздушное пространство российской Арктики и участка Северного морского пути. В министерстве отметили, что вместе с ракетчиками на боевое дежурство вышли расчеты пунктов наведения авиации и радиотехнических подразделений, которые были дислоцированы на материковом побережье моря Лаптевых и на острове Котельный.

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