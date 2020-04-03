Системы С-300ПС заступили на боевое дежурство для охраны Арктики и Севморпути

Зенитный ракетный полк противовоздушной обороны Северного флота, сформированный в прошлом году на севере Якутии, и оснащенный системами С-300ПС, заступил на боевое дежурство, сообщила пресс-служба Минобороны.

Под охрану взято воздушное пространство российской Арктики и участка Северного морского пути. В министерстве отметили, что вместе с ракетчиками на боевое дежурство вышли расчеты пунктов наведения авиации и радиотехнических подразделений, которые были дислоцированы на материковом побережье моря Лаптевых и на острове Котельный.

Ранее военнослужащие частей соединения ПВО Северного флота в течение нескольких недель выполняли задачи опытного боевого дежурства.

В сентябре прошлого года на Новой Земле заступил на боевое дежурство зенитный полк ПВО с комплексами С-400 «Триумф». Эта система хорошо приспособлена для условий Крайнего Севера и несколько лет стоит на боевом вооружении в Кольском Заполярье.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!