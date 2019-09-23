В Госдуме объяснили преимущество С-400 перед Patriot после атаки дронов

Эр-Рияду следует заменить устаревшие американские системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на российские зенитные ракетные системы С-300 или С-400, считает глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Его цитирует «Интерфакс» в понедельник, 23 сентября.

По его словам, система Patriot по своим качествам уступает российскому оружию. «Мы реально оцениваем техническую способность наших систем и Patriot», — подчеркнул он.

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В ночь на 14 сентября объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco были атакованы дронами. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США уверены в причастности Ирана. В результате произошедшего добыча нефти в Саудовской Аравии, являющейся крупнейшим мировым экспортером сырья, упала в два раза.

После инцидента российский лидер Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить российские зенитные ракетные системы — С-300 и С-400. Официального ответа на предложение пока не поступало. По данным СМИ, Саудовская Аравия рассматривает возможность приобрести у Южной Кореи зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) KM-SAM (Cheolmae-2).

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