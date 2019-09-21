Пентагон признал провал MIM-104 Patriot

Никакая отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) не способна отразить атаку, подобную той, что была совершена на объекты нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, передает Пентагон заявление председателя объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда.

«А что касается борьбы с конкретной угрозой, о которой вы только что говорили, вы знаете, ни одна система не сможет защитить от такой угрозы, но многослойная система оборонных возможностей снизит риск [нападения] роев дронов или других атак, которые могут исходить из Ирана», — сказал военный в ходе совместного с министром обороны США Марком Эспером брифинга.

В сентябре военный эксперт Алексей Леонков заявил, что американская система ПРО MIM-104 Patriot без использования авиационного комплекса радиообнаружения и наведения Airborne Warning and Control System (AWACS) эквивалентна российскому зенитному ракетному комплексу (ЗРК) «Бук-М2».

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Ранее в том же месяце источник Минобороны России заявил, что комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии из-за несоответствия заявленным характеристикам.

Атака на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии произошла утром 14 сентября. В случившемся Эр-Рияд и Вашингтон обвиняют Тегеран, который поддерживает йеменских повстанцев-хуситов, взявших на себя ответственность за нападение. Согласно данным министерства обороны и авиации Саудовской Аравии, атаку на объекты Saudi Aramco осуществили 18 беспилотников и семь крылатых ракет.

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