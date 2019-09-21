В России MIM-104 Patriot приравняли к «Бук-М2»

Американская система противоракетной обороны (ПРО) MIM-104 Patriot без использования авиационного комплекса радиообнаружения и наведения Airborne Warning and Control System (AWACS) эквивалентна российскому зенитному ракетному комплексу (ЗРК) «Бук-М2». Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, передает RT.

«Если его нет, то Patriot по своим характеристикам приближается к "Буку-М2". США, попытавшись раздуть из этой истории [атаки на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии] антииранскую кампанию, сами себе выстрелили в ногу, потому что на деле оказалось, что их комплекс абсолютно бесполезный», — сказал специалист.

Ранее в сентябре источник Минобороны России заявил, что комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии из-за несоответствия заявленным характеристикам.

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Атака на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии произошла утром 14 сентября. В случившемся Эр-Рияд и Вашингтон обвиняют Тегеран, который поддерживает йеменских повстанцев-хуситов, взявших на себя ответственность за нападение. Согласно данным министерства обороны и авиации Саудовской Аравии, атаку на объекты Saudi Aramco осуществили 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 7 крылатых ракет. Госсекретарь США Майкл Помпео, комментируя бездействие MIM-104 Patriot при атаке на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии, заявил, что системы ПВО не всегда демонстрируют нужный результат.

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