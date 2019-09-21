Саудовская Аравия защитится клоном С-350 «Витязь»

Наиболее серьезной системой противовоздушной обороны (ПВО), которую Саудовская Аравия может приобрести у Южной Кореи, является зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) KM-SAM (Cheolmae-2) средней дальности, основанный на технологиях, используемых в российском С-350 «Витязь», пишет «Свободная Пресса».

Издание отмечает, что «когда в России были разброд и шатания, а также отсутствие денег», в 1990-е годы концерн «Алмаз-Антей» и ракетное конструкторское бюро (КБ) «Факел» были привлечены к созданию для Южной Кореи ЗРК средней дальности.

«Свободная Пресса» уверяет, что «работы по конструированию [комплекса] проводились в России при участии корейских специалистов», «после окончания разработки российские специалисты передали корейцам все технологии» и впоследствии «на базе этого ЗРК» создали С-350 «Витязь». «И вот этот комплекс, который по боевым возможностям превысил южнокорейский прототип, и было бы логично закупать Саудовской Аравии», — заключает издание, добавляя, что Эр-Рияд не сможет этого сделать, поскольку опасается «гнева Вашингтона».

20 сентября председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что никакая отдельно взятая система ПВО не способна отразить атаку, подобную той, что была совершена на объекты нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

19 сентября источник Минобороны России заявил, что комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии из-за несоответствия заявленным характеристикам.

По данным информационного агентства Yonhap, в ходе телефонного разговора, состоявшегося 18 сентября между наследным принцем Мухаммедом бен Сальман Аль Сауд и южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином, первый попросил у второго помощи в усилении системы ПВО Саудовской Аравии.

Материалы по теме США признали провал MIM-104 Patriot Россия предложила Саудовской Аравии С-400 «Триумф»

Ранее, утром 14 сентября, объекты компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии были атакованы 18 беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и семью крылатыми ракетами.

KM-SAM, разрабатывавшийся в 2001-2011 годах, использует технологии ракеты 9М96 (способна перехватывать на скорости до километра в секунду низколетящие цели, например, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и барражирующие боевые блоки, удаленные от ЗРК на расстояние до 15 километров), которые применяются в системах С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!