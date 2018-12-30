Российская армия получит «Витязь»

Зенитный ракетный комплекс «Витязь» поступит на вооружение Воздушно-космических сил России в 2019 году. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

Это будет первая поставка ЗРК в российскую армию. Помимо этого войска получат около десяти зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и установок С-400 «Триумф».

В декабре на полигоне Капустин Яр в Астраханской области проходили испытательные стрельбы ЗРК С-350 «Витязь». Одна из ракет комплекса в результате нештатной ситуации самоуничтожилась в воздухе.

С-350 «Витязь» — зенитный ракетный комплекс средней дальности с максимальным радиусом поражения целей в 60 километров и максимальной высотой поражения 30 километров.. Его разработка началась в 2007 году. «Витязь» должен был поступить на вооружение в 2013-м, однако испытания установки были сорваны.

По оценкам экс-главнокомандующего ВВС России Александра Зелина, новый ЗРК в несколько раз превосходит С-300. Так, одна пусковая установка «Витязя» способна разместить 12 ракет против четырех на С-300. Также С-350 способен обстреливать больше целей одновременно.

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