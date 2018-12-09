В США перечислили смертоносное оружие России

Американский журнал The National Interest назвал четыре вида смертоносного российского вооружения, с которым «НАТО не захочет связываться».

Издание отмечает танк Т-72Б3 и его аналог Т-90А, обладающий улучшенной броней. Главное преимущество этих танков в том, что они весят гораздо меньше западных. Это позволит им действовать более оперативно, чем тяжелые бронетанковые силы соперника. Кроме того, у них есть преимущество в бою на ближних дистанциях благодаря усовершенствованной защите от противотанкового вооружения и боеприпасам.

Также речь идет о реактивной системе залпового огня «Смерч» 300-миллиметрового калибра. Комплекс оснащен 12 ракетами, которые могут уничтожить противника «огненным штормом» в радиусе 100 километров.

Ракетные комплексы класса «Искандер» позволяют поражать цели на расстоянии до 500 километров. Кроме того, они обладают высокой скоростью и точностью и могут противостоять системам противоракетной обороны.

Верхом развития российских сил ПВО издание называет зенитную ракетную систему С-400. С помощью этого вооружения можно атаковать до 36 самолетов одновременно на расстоянии 400 километров.

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