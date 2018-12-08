В США оценили «супероружие» российского спецназа

Российские силы специального назначения получают последний вариант тяжелой штурмовой винтовки АШ-12. На это обратило внимание издание National Interest.

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Штурмовой автоматный комплекс ШАК-12 был создан по заказу ФСБ в «Конструкторском бюро приборостроения», и является узкоспециализированным оружием. Его эффективная дальность стрельбы не превышает 100 метров, что явно недостаточно для общевойскового оружия, к тому же его вес почти на два килограмма превышает современный АК-12.

Однако огневая мощь АШ-12 с патронами калибром 12,7х55 такова, что не оставляет шансов противнику спрятаться за каким-либо укрытием, включая стены. Также любой террорист будет гарантированно остановлен, даже находясь под действием психоактивных веществ, позволяющих какое-то время не обращать внимание на ранения.

АШ-12 производится с 2011 года. Он выполнен по укороченной схеме булл-пап, с магазином позади рукоятки. Из-за больших размеров боеприпасов в магазин вмещается не более 20 патронов. Также имеется вариант оружия с интегрированным подствольным гранатометом.

В октябре стало известно, что Силы специального назначения США изучают возможность реконструкции и производства внутри страны оружия, близкого по техническим характеристикам к пулемету Калашникова и крупнокалиберному пулемету НСВ «Утес». По предположению СМИ, американские власти хотят пойти на это, чтобы снабжать оружием некоторые военные группировки в Сирии и Ираке, где часто используют российское или советское вооружение — от винтовок до ракетных установок.

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