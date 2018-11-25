Россия обзаведется танком с электромагнитной пушкой и лазером

В России прорабатывается вопрос о создании гусеничной боевой машины, которая сможет нести принципиально новое оружие. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

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Предполагается, что машиной можно будет управлять в беспилотном режиме. На первом этапе работы необходимо создать систему электроснабжения танка. «В перспективе подобный танк может получить не только электротермохимическую артиллерийскую систему, но и боевой лазер и электромагнитную пушку», — уточнил собеседник агентства. «Интерфакс» уточняет, что официально эта информация не подтверждена.

Летом 2018 года сообщалось о том, что российский танк Т-14 «Армата» или боевые машины нового поколения в перспективе могут получить рельсотрон, микроволновую пушку или лазерное оружие.

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