Раскрыты подробности взрыва ракеты в Астраханской области

Источник в оборонно-промышленном комплексе раскрыл подробности инцидента в Астраханской области, где взорвалась и упала ракета. Об этом сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, испытания проходили на полигоне Капустин Яр в пятницу, 7 декабря. В тот день на полигоне проходили испытательные стрельбы ЗРК С-350 «Витязь», и одна из ракет комплекса в результате нештатной ситуации самоуничтожилась в воздухе.

С-350 «Витязь» — зенитный ракетный комплекс средней дальности с максимальным радиусом поражения целей в 60 километров и максимальной высотой поражения 30 километров. По информации агентства, он находится на заводских испытаниях. Его разработка началась в 2007 году, а испытания — в 2013. Предполагалось, что «Витязь» заменит С-300ПС и Бук-М1-2, а испытания закончатся в 2017 году.

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