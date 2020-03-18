Россия модернизирует базу для подлодок в Арктике

Россия проводит модернизацию базы новых подлодок в Заозерске, инфраструктура базы Гаджиево обновлена. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на командующего Северным флотом, адмирала Александра Моисеева.
По его словам, в Заозерске уже базируется многоцелевая атомная подводная лодка «Северодвинск», подготовлена инфраструктура для подводных крейсеров проекта «Ясень». В Гаджиево построены новые причалы и другие береговые объекты для «обеспечения базирования кораблей современных и перспективных проектов».
Адмирал отметил, что флот одновременно осваивает новые подлодки и развивает систему базирования. «Мы продолжаем ее успешно использовать и модернизировать, строить новые причалы и хранилища, системы для приема, перегрузки и обслуживания принципиально нового морского вооружения», — сказал Моисеев.
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