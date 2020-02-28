Северный флот испытал новейшее гиперзвуковое оружие

Военные Северного флота продолжают испытания новейшего российского оружия, в том числе гиперзвукового. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

«Это позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота и других флотов», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны, где обсуждалось выполнение плана деятельности Северного флота на 2019-2025 годы.

Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов в разговоре с агентством отметил, что испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон» проходят успешно. В ближайшие годы ей вооружат один из кораблей.

В феврале прошлого года президент Владимир Путин говорил, что ракеты «Циркон» способны поражать наземные и морские цели. Их скорость составит девять чисел Маха, дальность полета — более тысячи километров. В будущем они поступят на вооружение надводных и подводных кораблей.

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