Россию назвали самым сильным игроком в Арктике

Россия действительно самый сильный игрок в Арктике. Несмотря на все попытки стран группировки НАТО, именно российские военные-полярники являются основными специалистами-«колонизаторами» в высоких широтах. В отличие от стран НАТО Вооруженные Силы России имеют на субконтиненте постоянное базирование, а не ограничиваются разовыми выходами и демонстрацией силы. Об этом пишет «Независима газета». «Не будет даже преувеличением сказать, что на сегодняшний день мировая арктическая цивилизация — это и есть российская Армия», — подчеркивается в публикации.

18 марта 2020 года должны были завершиться учения НАТО «Холодный ответ» — Cold Response, в которых должны были участвовать 16 тысяч солдат из 10 стран мира. Подразделения альянса были уже переброшены на север Норвегии, однако, все было отменено по причине коронавируса.

Перед учениями руководство Североатлантического альянса чуть ли не впрямую говорило, что маневры на севере Норвегии, на границе с Мурманской областью, планировались в ответ на чрезмерную военную активность России на северо-западе континента, в частности, в российской арктической зоне, подчеркивает газета.

Агентство военной информации Army Recognition отмечает, что Арктика содержит 25 процентов мировых запасов углеводородов, и Россия к 2030 году намерена взять под контроль 55 процентов арктической нефти и газа. При этом Арктика — самый короткий путь для нацеленных на Россию американских баллистических ракет и самый короткий путь из Северной Европы в Азию, который постепенно освобождается ото льда.

В целях усиления безопасности, а так же для исследования региона, президент России Владимир Путин в апреле 2014 года поручил Минобороны создать в Арктике единую систему базирования надводных кораблей и подлодок нового поколения, укрепить границу, а также образовать новый государственный орган для реализации политики России в этом стратегически важном регионе. В 2014-2015 годах Спецстрой России развернул создание военных городков и аэродромов в шести районах Арктики.

Год назад для арктических подразделений Северного флота были переданы новые уникальные радиолокационные станции (РЛС) «Подлет», разработанные специально для Крайнего Севера. При экстремально низких температурах до минус 50 станция одновременно сопровождает до 200 воздушных целей. Еще один важный сегмент, позволяющий сделать небо над Арктикой абсолютно прозрачным, обеспечивает станция «Каста». Работая в одной цепи с другими нашими РЛС, она полностью закрывает все высоты от поверхности Северо-Ледовитого океана до МКС на орбите.

Уникальность комплексов Радиотехнических войск для Арктической группировки заключается в их мобильности. Все станции размещены на автомобилях самой высокой проходимости, они способны передвигаться по болотам тундры и глубокому снегу. А время развертывания РЛС не превышает 15-20 минут.

Одна военная база на Земле Франца-Иосифа «Арктический трилистник» может непрерывно работать в течение 18 месяцев в составе 150 человек. «Трилистник» включает в себя две взлетно-посадочные полосы, оснащен береговыми ракетными комплексами «Бастион». А на базе «Северный клевер» (остров Котельный в море Лаптевых) служат 250 человек, работает радиолокационная станция для наблюдения за воздушными судами и комплекс «панцирь – С1» для противовоздушной обороны.

Специально для арктических условий в 2015 году создана 80-я отдельная мотострелковая бригада. Ее вооружили специальными бронетранспортерами с широкими гусеницами и самоходными гаубицами «Гвоздика» арктической проводимости.

«Сегодня Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств. Это может привести к нарастанию конфликтного потенциала в данном регионе», — приводит «Независимая газета» слова министра обороны Сергея Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны еще в 2018 году.

«Да, сегодня страны НАТО заявляют о том, что хотели бы расширить свое присутствие в Арктике. Но соревноваться с Россией на этом этапе уже вряд ли возможно», — считает газета. 28 февраля, на заседании коллегии военного ведомства Сергей Шойгу заявил о том, что в Арктике в составе Северного флота сформирована новая дивизия ПВО, поэтому Северный морской путь находится под надежной защитой. По словам министра ежегодно Северный флот отрабатывает с ВДВ, ВКС и Силами специальных операций «оборону важных промышленных объектов и защиту экономических интересов России в Арктической зоне».

В ближайшее время Северный флот получит первый атомный ракетный крейсер нового проекта «Борей-А» «Князь Владимир» и фрегат «Адмирал Касатонов», а до конца нынешнего 2020 года — еще четыре надводных корабля, подлодки и катера, сообщил министр. А всего до конца года поступит более 180 единиц вооружений и военной техники, адаптированной к использованию в суровых условиях Арктики.