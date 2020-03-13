Российские ученые нашли подтверждение прав России на арктический шельф

Российские ученые создали геодинамическую модель, которая позволяет научно обосновать заявку России в ООН по расширению границ континентального шельфа в Арктике. Результаты опубликованы в журнале Geotectonics.

В разработке принимали участие геофизики из Института океанологии имени Ширшова РАН и Московского физико-технического института. Они придумали способ описать эволюцию литосферных плит в Арктической зоне за последние 60 миллионов лет. Согласно их модели, литосфера в Арктике на протяжении всего этого периода растягивалась горизонтально, в результате образовались подводные хребты и впадины. Это растяжение ученые объяснили циркуляцией вещества верхней мантии, которое связано с погружением литосферы Тихого океана в Курило-Камчатской, Алеутской и Японской зонах субдукции.

В основе модели заложены данные сейсмической томографии, которые показывают, что от Тихого океана к Азии в зонах субдукции идет погружение западной части Тихоокеанской литосферы на глубину до 500 километров, после чего происходит выполаживание и горизонтальное движение вдоль границы верхней и нижней мантии.

«Модель объясняет раздвижение литосферы Евразийского бассейна за 60 миллионов лет, откол и отодвигание хребта Ломоносова от Баренцевоморской окраины, растяжение литосферы в котловинах Макарова и Подводников, магматизм поднятия Альфа и другие особенности тектонического строения дна Северного Ледовитого океана», — цитируются слова одного из авторов исследования, академика Леопольда Лобковского в пресс-релизе.

Согласно полученным результатам, основные структуры Арктического бассейна раньше были единым блоком континентальной земной коры, то есть частью материковой окраины России.

Также модель позволяет объяснить процессы и в других регионах, например, в смежных частях Северо-Восточной Азии, выяснить происхождение рифтовой зоны Байкала, обосновать смещение континента в сторону Курило-Камчатской и Японской островных дуг.

Но главное — новая модель показывает, что основные структуры Арктического бассейна: хребет Ломоносова, поднятие Менделеева, Чукотское поднятие и разделяющие их котловина Подводников и Чукотская впадина — первично представляли собой единый консолидированный блок континентальной земной коры — естественное продолжение материковой окраины России.

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