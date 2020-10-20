Бойцами ЧВК в Сирии командовал человек в кепке вермахта

Бойцами частной военной компании (ЧВК) в Сирии командовал человек в кепке вермахта — вооруженных сил гитлеровской Германии. Фото, на котором запечатлено, как наемники получают инструкции, опубликовал Telegram-канал «Опасный фрукт».

Уточняется, что на снимке запечатлены бойцы российской ЧВК Вагнера. Они стоят вокруг человека в кепке, на которой заметен символ Третьего рейха — орел, держащий в когтях свастику. Личности бойцов и командира неизвестны. Где и когда именно был сделан снимок, не уточняется.

В августе расследователи Bellingcat, The Insider и Der Spiegel назвали личности основных руководителей ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. По данным журналистов, ими являются полковник Дмитрий Уткин и генеральный директор компании военной безопасности «Конвой» Константин Пикалов. Официально эти сведения не подтверждаются.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. По некоторым данным, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии, Ливии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.